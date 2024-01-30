Про які проблеми найчастіше говорять українські біженці в Литві: опитування

Литва прихистила понад 50 тисяч українських біженців. Багато з них розглядають можливість залишитися жити тут і в майбутньому, але постають перед певними труднощами.

У центрі східноєвропейських досліджень проаналізували, наскільки складно українцям із тимчасовим захистом у Литві, адаптуватися в країні. Для цього опитали понад 200 респондентів. Вони розповіли що саме дається їм найважче. Про які проблеми найчастіше говорять українці у Литві — читайте далі.

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Українців опитали про проблеми

Більшість респондентів — це українські жінки старші 30 років, які мають дітей. Дослідники поговорили з ними про роботу, медицину, освіту, соціальну адаптацію та інтеграцію.

Опитані українці розповіли, що майже 90% з них планують вивчити литовську мову. Цікаво, що більшість із них мотивовані саме вдячністю до країни, яка їх прихистила.

65% респондентів з України мають стабільний дохід у Литві. Але все одно багато хто відчуває серйозну тривогу через фінанси.

Найпоширеніші проблеми українців у Литві:

Відсутність можливості вивчати мову — 45,9%.

Труднощі з доступом до медичної допомоги та довгий час очікування прийому лікаря — 51,2%.

Відсутність допомоги із пошуком роботи 29,7 %.

Труднощі з пошуком житла – 14%.

Проблеми з матеріальною допомогою – 23,3%.

Також деякі українці говорили про почуття соціальної ізоляції та відчуженості.

Попри те, що багато українців на сьогодні не мають чіткого плану на майбутнє, адже в Україні триває війна, 64% респондентів у Литві готові розглянути можливість отримання громадянства країни.

Проблеми українських біженців у Польщі

Міжнародний комітет порятунку International Rescue Committee дослідив проблеми українців, які проживають у Польщі. Біженців опитали у Варшаві, Катовіце та Познані.

Переселенців хвилює загроза припинення дії PESEL UKR та пов'язаних із ним соціальних виплат. Про таку проблему згадали у своїх відповідях 31% опитаних. 45% українців поставали перед труднощами під час доступу до медичної допомоги в Польщі.

А 66% респондентів скаржилися на проблеми на роботі в Польщі: траплялися випадки трудової експлуатації або дискримінації.