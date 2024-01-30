В центре восточноевропейских исследований проанализировали, насколько сложно украинцам с временной защитой в Литве адаптироваться в стране. Для этого опросили более 200 респондентов. Они рассказали, что именно дается им труднее всего. О каких проблемах чаще всего говорят украинцы в Литве — читайте дальше.

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Украинцев опросили о проблемах

Большинство респондентов — это украинские женщины старше 30 лет, у которых есть дети. Исследователи поговорили с ними о медицине, социальной адаптации и интеграции.

Опрошенные украинцы рассказали, что почти 90% из них планируют выучить литовский язык. Интересно, что большинство из них мотивированы именно благодарностью к приютившей их стране.

65% респондентов из Украины получают стабильный доход в Литве. Но все равно многие испытывают серьезную тревогу из-за финансов.

Самые распространенные проблемы украинцев в Литве:

Отсутствие возможности изучать язык – 45,9%.

Затруднения с доступом к медицинской помощи и долгое время ожидания приема врача – 51,2%.

Отсутствие помощи с поиском работы – 29,7%.

Затруднения с поиском жилья – 14%.

Проблемы с материальной помощью – 23,3%.

Также некоторые украинцы говорили о чувстве социальной изоляции и отчужденности.

Несмотря на то, что многие украинцы на сегодняшний день не имеют четкого плана на будущее, ведь в Украине продолжается война, 64% респондентов в Литве готовы рассмотреть возможность получения гражданства страны.

Проблемы украинских беженцев в Польше

Международный комитет спасения International Rescue Committee исследовал проблемы украинцев проживающих в Польше. Беженцев опросили в Варшаве, Катовице и Познани.

Переселенцев волнует угроза прекращения действия PESEL UKR и связанных с ним социальных выплат. О такой проблеме упомянули в своих ответах 31% опрошенных. 45% украинцев сталкивались с трудностями при доступе к медицинской помощи в Польше.

А 66% респондентов жаловались на проблемы на работе в Польше: были случаи трудовой эксплуатации или дискриминации.