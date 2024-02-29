Сотні тисяч євро: одна з країн ЄС виділила колосальну суму на підтримку біженців
Джерело:TV3
Литва продовжує підтримувати українських біженців. У лютому кабмін країни виділив на допомогу додаткових 326 тисяч євро.
Гроші передадуть через міністерство соціального забезпечення і праці та міністерство охорони здоров'я. Наголошують, що 304 тисячі євро виділять на витрати, які запланували у лютому 2024 року.
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Більшу половину суми спрямують на забезпечення інституціонального соціального догляду. Окрім того, понад 100 тисяч євро виділять на:
- поселення для облаштування проживання в муніципалітеті;
- компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної та передшкільної освіти.
Також 14 тисяч євро виділять на інституційний соціальний догляд.
Скільки українців вже знайшли роботу у Литві
Олена Кондратюк – заступниця голови Верховної Ради України – повідомила, що від 24 лютого 2022 року у Литві зареєструвалися 84 тисячі українців (зокрема, 25 тисяч дітей). Більшість дорослих вже знайшли роботу на території країни.
Офіційно працевлаштовані 30000 українців. Це, напевно, рекордний показник для країн Європи, – заявила Кондратюк.
Литва дуже гостинно ставиться до українців. Вони мають фактично усі ті самі права, що й місцеві мешканців (окрім виборчого). Наразі Литва продовжила тимчасовий захист українців до березня 2025 року. Усі вони можуть отримати тимчасові посвідки на проживання.