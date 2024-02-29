Деньги передадут через министерство социального обеспечения и труда и министерство здравоохранения. Отмечают, что 304 тысячи евро выделят на расходы, которые запланировали в феврале 2024 года.

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Большую половину суммы направят на обеспечение институционального социального ухода. Кроме того, более 100 тысяч евро выделят на:

поселение для обустройства проживания в муниципалитете;

компенсацию за обучение ребенка по программе дошкольного и предшкольного образования.

Также 14 тысяч евро выделят на институциональный социальный уход.

Сколько украинцев уже нашли работу в Литве

Елена Кондратюк – заместитель председателя Верховной Рады Украины – сообщила, что с 24 февраля 2022 года в Литве зарегистрировались 84 тысячи украинцев (в том числе, 25 тысяч детей). Большинство взрослых уже нашли работу на территории страны.

Официально трудоустроены 30000 украинцев. Это, наверное, рекордный показатель для стран Европы, – заявила Кондратюк.

Литва очень гостеприимно относится к украинцам. Они имеют фактически все те же права, что и местные жители (кроме избирательного). Сейчас Литва продлила временную защиту украинцев до марта 2025 года. Все они могут получить временные виды на жительство.