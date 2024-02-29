Гроші передадуть через міністерство соціального забезпечення і праці та міністерство охорони здоров'я. Наголошують, що 304 тисячі євро виділять на витрати, які запланували у лютому 2024 року.

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Більшу половину суми спрямують на забезпечення інституціонального соціального догляду. Окрім того, понад 100 тисяч євро виділять на:

поселення для облаштування проживання в муніципалітеті;

компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної та передшкільної освіти.

Також 14 тисяч євро виділять на інституційний соціальний догляд.

Скільки українців вже знайшли роботу у Литві

Олена Кондратюк – заступниця голови Верховної Ради України – повідомила, що від 24 лютого 2022 року у Литві зареєструвалися 84 тисячі українців (зокрема, 25 тисяч дітей). Більшість дорослих вже знайшли роботу на території країни.

Офіційно працевлаштовані 30000 українців. Це, напевно, рекордний показник для країн Європи, – заявила Кондратюк.

Литва дуже гостинно ставиться до українців. Вони мають фактично усі ті самі права, що й місцеві мешканців (окрім виборчого). Наразі Литва продовжила тимчасовий захист українців до березня 2025 року. Усі вони можуть отримати тимчасові посвідки на проживання.