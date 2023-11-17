Для пошуку зниклих на війні родичів: українці в ЄС зможуть здати зразки ДНК

Через повномасштабну війну в Україні безліч українців були змушені виїхати за кордон. Але багато родичів залишилося тут, деякі з них, на жаль, зникли безвісти. Щоб допомогти українцям, в різних країнах Європи для них з'явиться особлива послуга.

Так, вони зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це Головне слідче управління Національної поліції домовилося з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

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Українці у Європі зможуть здати зразки ДНК

Розпочнуть виконання цього завдання в Польщі та Німеччині. Команда експертів ретельно відбере зразки ДНК, які згодом передадуть українським слідчим. Ці зразки допоможуть у важливому процесі пошуку та ідентифікації осіб, яких вважають зниклими безвісти.

Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес,

— наголосив Клименко.

Як здати зразки ДНК?

Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно здійснити запис за номером телефону: +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі питання.

Наразі відомий графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада – Краків;

30 листопада – Варшава;

30 листопада – Познань;

2 грудня – Берлін;

2 грудня – Мюнхен;

3 грудня – Дрезден;

4 грудня – Франкфурт-на-Майні;

5 грудня – Дюссельдорф.

Нагадаємо, раніше Закордон 24 писав про те, що у Польщі та інших країнах тепер нові правила запису до українських консульств. Щоб зайняти електронну чергу знадобиться Дія або BankID. Такі нововведення мають припинити спекуляції із місцями в електронній черзі.