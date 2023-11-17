Так, они смогут сдать образцы ДНК для поиска своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом Главное следственное управление Национальной полиции договорилось с Международной комиссией по пропавшим без вести.

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Украинцы в Европе смогут сдать образцы ДНК

Приступят к выполнению этой задачи в Польше и Германии. Команда экспертов тщательно отберет образцы ДНК, которые будут переданы украинским следователям. Эти образцы помогут в важном процессе поиска и идентификации лиц, считающихся пропавшими без вести.

Призываем все семьи, разыскивающие своих родных, присоединиться к сбору образцов. Вместе мы сможем ускорить этот нелегкий процесс,

– подчеркнул Клименко.

Как сдать образцы ДНК?

Для того чтобы сдать образцы ДНК, необходимо осуществить запись по телефону: +380687910000. Операторы также ответят на все вопросы.

Пока известен график забора биологического материала на ближайшие две недели:

28 ноября – Краков;

30 ноября – Варшава;

30 ноября – Познань;

2 декабря – Берлин;

2 декабря – Мюнхен;

3 декабря – Дрезден;

4 декабря – Франкфурт-на-Майне;

5 декабря – Дюссельдорф.

Напомним, ранее Закордон 24 писал о том, что в Польше и других странах теперь новые правила записи в украинские консульства. Чтобы занять электронную очередь, понадобится Действие или BankID. Такие нововведения должны прекратить спекуляции в электронной очереди.