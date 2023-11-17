Попри те, що країни намагались досягти згоди та врегулювати ситуацію на кордоні, польські перевізники відхилили всі запропоновані варіанти. Який стан справ на кордоні та чому словацькі перевізники погрожують українським колегам – далі у матеріалі.

До теми До певного часу: чому польські перевізники так жорстко бойкотують українські вантажі

Перевізники Словаччини погрожують заблокувати кордон

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) попередив, що перешкоджатиме українським перевізникам в'їжджати на свою територію, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС.

Якщо Європейська транспортна комісія це не зробить, то UNAS готовий негайно підтримати польських перевізників на кордоні та заблокує перетин кордону для українських перевізників зі словацького боку,

– сказав голова UNAS Станіслав Скала.

Як підрахувала словацька асоціація транспортних компаній CESMAD Slovakia, за останні 1,5 року трафік українських вантажівок зріс приблизно на 600 – 800%. І попри те, що така тенденція пов'язана з війною в Україні та блокадою українських портів, словаки висловили занепокоєння щодо можливого посилення порушень. Зокрема, вони виступають за:

ретельніші перевірки українців на предмет нелегальних пересадок,

технічної недбалості транспортних засобів,

шахрайське використання тахографів.

На кордоні вже є черги

Зараз прикордонному переході "Вишнє Німецьке – Ужгород" вже сформувалися великі черги.

Пріоритет мають ті, хто перевозить важливу гуманітарну допомогу, швидкопсувні вантажі та тварин. Однак, водіям слід пред'явити необхідні документи про вантаж, що перевозиться.

Водночас тим, хто не везе швидкопсувний товар, доводиться стояти 4 – 5 днів.

Блокада польських перевізників: головне