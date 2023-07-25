Українці в Канаді: скільки ще біженців готова прийняти країна

Міністерство імміграції Канади надіслало до Постійного комітету Сенату з соціальних питань службову записку, в якій йдеться, що на кількість українських біженців від війни, які можуть бути прийняті в Канаді, "немає жодних обмежень".

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Уряд закрив прийняття заявок 15 липня для українських біженців, які хотіли отримати тимчасові екстрені візи та безплатні квитки до Канади, але близько 1,1 мільйона українців подали заявки на отримання віз до закінчення терміну. На початок липня були схвалені близько 800 000 з них. Прибули до Канади 21% з тих, хто подавав заявки.

У записці "Інформація стосовно громадян України, які приїжджають до Канади" також йшлося про надання статусу постійного проживання для всіх громадян України, чиї члени сімей постійно живуть у Канаді. Нова програма має набути чинності у жовтні 2023 року.

Оскільки цей крок забезпечує тимчасовий притулок, ті, хто приїжджає до Канади за канадсько-українським дозволом на термінову евакуацію, не включаються до Плану рівнів імміграції, який є оцінкою кількості постійних мешканців, яких Канада планує прийняти,

– йдеться в записці.

Українці, які отримали тимчасові візи, зможуть приїхати до Канади до кінця березня 2024 року. Біженці, які вже приїхали до Канади, до цієї дати також матимуть можливість подати заяву на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді.

Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада / Фото UnSplash

У меморандумі зазначається, що нова політика буде корисною для українців, які прибувають до Канади "з будь-якої точки світу". Навіть, якщо вони рятуються від російської агресії, за умови, що подали заяву на отримання тимчасової візи в рамках канадсько-української програми "Дозвіл на екстрені подорожі" до 15 липня.