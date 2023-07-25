Министерство иммиграции Канады направило в Постоянный комитет Сената по социальным вопросам служебную записку, где говорится, что на количество украинских беженцев от войны, которые могут быть приняты в Канаде, "нет никаких ограничений".

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Правительство закрыло принятие заявок 15 июля для украинских беженцев, желающих получить временные экстренные визы и бесплатные билеты в Канаду, но около 1,1 миллиона украинцев подали заявки на получение виз до истечения срока. К началу июля было одобрено около 800 000 из них. Прибыло в Канаду 21% из тех, кто подавал заявки.

В записке "Информация о гражданах Украины, приезжающих в Канаду" также говорилось о предоставлении статуса постоянного проживания для всех граждан Украины, чьи члены семей постоянно проживают в Канаде. Новая программа должна вступить в силу в октябре 2023 года.

Поскольку этот шаг обеспечивает временное убежище, приезжающие в Канаду за канадско-украинским разрешением на срочную эвакуацию не включаются в План уровней иммиграции, который является оценкой количества постоянных жителей, что Канада планирует принять,

– говорится в записке.

Украинцы, получившие временные визы, смогут приехать в Канаду до конца марта 2024 года. Уже приехавшие в Канаду беженцы к этой дате также будут иметь возможность подать заявление на продление или изменение своего временного статуса в Канаде.

Стало известно, сколько еще украинцев готово принять Канада / Фото UnSplash

В меморандуме отмечается, что новая политика будет полезна для украинцев, прибывающих в Канаду "из любой точки мира". Даже если они спасаются от российской агрессии, при условии, что подали заявление на получение временной визы в рамках канадско-украинской программы "Разрешение на экстренные путешествия" до 15 июля.