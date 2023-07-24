Експерти міграційної платформи EWL розповіли про причини, через які українців позбавляють статусу PESEL UKR. А разом зі статусом біженці втрачають низку пільг і допомогу. Але цих неприємностей можна уникнути. Як саме – розкаже 24 Канал.

До теми Номер PESEL у Польщі: що варто знати українцям, які приїжджають до країни

Потрібно фіксувати дати виїзду та в'їзду

Українці, які хочуть отримати тимчасовий захист у Польщі, мають подати заяву на оформлення PESEL UKR. Це потрібно зробити впродовж 30 днів після перетину кордону. Із цим статусом вони можуть покидати Польщу не більше ніж на 30 днів за один виїзд. Якщо порушити ці терміни, то статус UKR буде анульовано, а разом із ним – всі соціальні виплати.

Експерти міграційної платформи EWL рекомендують при кожному перетині українсько-польського кордону просити прикордонників ставити штампи в закордонний паспорт. Також необхідно показувати електронний документ в мобільному додатку Diia.pl.

Так буде легше довести, що перебування за межами Польщі становить менше, ніж 30 днів. Це зменшить ризик втрати тимчасового захисту і соціальних виплат,

– пояснює керівниця відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Чотири головні причини втрати PESEL UKR:

Виїзд за кордон Польщі більше ніж на 30 днів;

Зміна документів, якщо українець не повідомив про це Управління соціального страхування ZUS в Польщі;

Ігнорування запитів ZUS. Управління соцстрахування може телефонувати або писати, щоб перевірити, чи перебуває людина з тимчасовим захистом в Польщі. Такі запити не варто залишати без відповіді;

Отримання тимчасового захисту в іншій країні.

Якщо цих порушень не було, але статус UKR анулювали, необхідно звернутися до найближчого управління гміни та написати заяву. З собою потрібно мати паспорт і PESEL, а також знати точні дати виїзду та в’їзду в Польщу.

Детальніше про те, як відновити втрачений статус PESEL UKR читайте в цьому матеріалі.

Зауважте! Під час тривалого виїзду в іншу країну відмовлятися від номера PESEL UKR не потрібно. Але слід попередньо відмовитися від фінансової допомоги в Польщі через Управління соціального страхування ZUS. Інакше доведеться повернути виплачені гроші.