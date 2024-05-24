Розташований поблизу кордону Франції з Німеччиною Страсбург є столицею Ельзасу. Місто увібрало в себе найкраще з обох культур й славиться багатою історією та неймовірною архітектурою. Закордон 24 розповідає, що варто побачити у Страсбурзі.

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Страсбург – телепорт у казку

Страсбург називають найріздвянішим містом світу. Водночас мандрівники зі стажем зауважують: відвідати його влітку – також чудова ідея. Страсбург примудрився поєднати у собі все: середньовічну романтику, максимально студентський вайб (Страсбурзький університет – один з найвідоміших у Франції й поступається популярністю хіба Сорбонні) та потужну політичну "кар'єру" (там розташовані Рада Європи, Європейський суд з прав людини та Європейський Парламент).

Весь центр Страсбурга – у списку ЮНЕСКО – й нагадує музей просто неба. Попри те, що місто чудово вписується у ритм життя ХХІ століття, коли гуляєш вузенькими середньовічними вуличками, помереженими каналами, здається, що потрапляєш у далеке минуле: часи королів та лицарів.

Однією з must visit локацій міста є Страсбурзький собор. Своєю красою він не поступається легендарному Нотр-Дам-де-Парі у Парижі. Будівництво собору завершилося у 1439 році і з того часу він фактично не змінював свій зовнішній вигляд. Погляди туристів привертає й унікальний астрономічний годинник.



Готична панорама Страсбурга просто вражає / Unsplash

Також всі дороги мандрівників ведуть на Гранд-Іль (Великий острів). Біля самої води там розташували прегарні кольорові будиночки, які ніби вийшли на вулиці міста прямісінько з казок.

Окрім того, туристів закликають помилуватися унікальними Критими мостами та сходити у квартал Маленька Франція.

Страсбург – місто музеїв. Кожен мандрівник знайде собі до смаку. Тим більше, що ціни на квитки у більшість з них – доволі демократичні, а черги – набагато менші, аніж у музеї Парижа.



Казка живе у Страсбурзі / Unsplash

Гуляти вуличками Страсбурга – окремий вид щастя. Особливо, якщо ще влаштувати собі маленький гастротур. У місцевих кондитерських продаються найсмачніші тістечка, у пекарнях випікають особливе місцеве печиво, а ельзаське вино п'янить, як перше кохання.