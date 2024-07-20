Сицилия – автономный округ Италии и самый большой остров в Средиземном море. Его главным сокровищем считается город Таормина. Стоит заметить, что ее популярность только возросла после выхода второго сезона сериала "Белый лотос".

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Почему Таормина – must visit город

История Таормины началась еще до нашей эры. Местный античный театр, где происходили гладиаторские бои, там возвели еще в IIІ веке до нашей эры. Он смог пережить течение времен и сегодня встречает туристов из разных уголков мира. Кроме того, с амфитеатра открывается фантастическая панорама. Говорят: этот вид западает в сердце с первого взгляда.



Таормина – свидетель былого величия мира / Unsplash

Кроме того, во время визита в Таормину, стоит посетить: улицу Корсо Умберто, святилище Мадонны делла Рокка и кафедральный собор Святого Николая.

Кажется, что Таормина больше принадлежит прошлому, чем настоящему. В то же время там есть комфортные и роскошные отели, замечательные рестораны, в которых можно попробовать вкусные блюда местной кухни, и немало магазинов, в частности, от мировых брендов.

Стоит заметить, что Таормину и Этну – самый высокий вулкан Европы – разделяет менее 50 километров. На протяжении веков Этна регулярно просыпается. В последний раз это случилось в начале июля. Тогда казалось, что взорвался сам ад.