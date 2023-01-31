Українці в Іспанії можуть отримати до 500 євро допомоги: умови пропозиції

Кожна країна, яка прихистила у себе українських біженців, запропонувала їм чимало підтримки. Одна із таких – фінансова. Зокрема, матеріальну допомогу надає Іспанія.

Фінансова допомога в провінції Ріоха для українців

Так, українські біженці, які проживають в іспанській провінції Ріоха (La Rioja), можуть претендувати на отримання грошової допомоги. Дізнайтеся, що потрібно для отримання виплати та як оформити заявку.