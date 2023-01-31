Финансовая помощь в провинции Риоха для украинцев
Так, украинские беженцы, проживающие в испанской провинции Риоха (La Rioja), могут претендовать на получение денежной помощи. Узнайте, что необходимо для получения выплаты и как оформить заявку.
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Что нужно, чтобы получать выплаты в Испании
Для того чтобы претендовать на финансовую помощь, лицо должно отвечать следующим критериям:
- иметь статус временной защиты в Испании;
- быть зарегистрированным в одном из муниципалитетов провинции La Rioja;
- доказать, что вы нуждаетесь в финансовой помощи, то есть имеете низкий месячный доход;
- не получать пособия в других организациях и других муниципалитетах Испании.
Как оформить заявку
Денежную поддержку можно оформить двумя способами:
Финансовая помощь в провинции Риоха для украинцев / Фото finance
Для оформления выплат понадобятся следующие документы:
- документ, подтверждающий предоставление статуса временной защиты;
- документ о регистрации в провинции La Rioja, в нем должны быть указаны все члены семьи, на которых вы оформляете выплаты;
- заявление о предоставлении финансовой помощи.
С вопросами по оформлению финансовой помощи для украинцев в провинции La Rioja можно обращаться по телефону: 941 29 11 00.