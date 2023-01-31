Финансовая помощь в провинции Риоха для украинцев

Так, украинские беженцы, проживающие в испанской провинции Риоха (La Rioja), могут претендовать на получение денежной помощи. Узнайте, что необходимо для получения выплаты и как оформить заявку.

Читайте также Какие документы необходимо иметь, чтобы оформить визу цифрового кочевника в Испании Выплаты предоставляются в размере: 400 евро в месяц на взрослого;

дополнительно 100 евро на несовершеннолетних детей. Обратите внимание! Подать заявку на получение выплаты можно до 31 мая 2023 года. Что нужно, чтобы получать выплаты в Испании Для того чтобы претендовать на финансовую помощь, лицо должно отвечать следующим критериям: иметь статус временной защиты в Испании;

быть зарегистрированным в одном из муниципалитетов провинции La Rioja;

доказать, что вы нуждаетесь в финансовой помощи, то есть имеете низкий месячный доход;

не получать пособия в других организациях и других муниципалитетах Испании. Как оформить заявку Денежную поддержку можно оформить двумя способами: подать заявку онлайн на сайте;

подать заявку лично, в одном из офисов (адреса можно найти по ссылке).