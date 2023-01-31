Фінансова допомога в провінції Ріоха для українців
Так, українські біженці, які проживають в іспанській провінції Ріоха (La Rioja), можуть претендувати на отримання грошової допомоги. Дізнайтеся, що потрібно для отримання виплати та як оформити заявку.
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Що потрібно, аби отримувати виплати в Іспанії
Для того, щоб претендувати на фінансову допомогу, особа має відповідати наступним критеріям:
- мати статус тимчасового захисту в Іспанії;
- бути зареєстрованою в одному з муніципалітетів провінції La Rioja;
- довести, що ви потребуєте фінансової допомоги, тобто маєте низький місячний дохід;
- не отримувати допомогу в інших організаціях та інших муніципалітетах Іспанії.
Як оформити заявку
Грошову підтримку можна оформити двома способами:
- подати заявку онлайн на сайті;
- подати заявку особисто, в одному з офісів (адреси можна знайти за посиланням).
Фінансова допомога в провінції Ріоха для українців / Фото finance
Для оформлення виплат знадобляться наступні документи:
- документ, що підтверджує надання статусу тимчасового захисту;
- документ про реєстрацію у провінції La Rioja, у ньому мають бути вказані усі члени сім'ї, на яких ви оформлюєте виплати;
- заяву про надання фінансової допомоги.
З питаннями щодо оформлення фінансової допомоги для українців в провінції La Rioja можна звертатися за телефоном: 941 29 11 00.