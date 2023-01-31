Фінансова допомога в провінції Ріоха для українців

Так, українські біженці, які проживають в іспанській провінції Ріоха (La Rioja), можуть претендувати на отримання грошової допомоги. Дізнайтеся, що потрібно для отримання виплати та як оформити заявку.