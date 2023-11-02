Острів переповнений: чи можуть українцям відмовити у прихистку в Ірландії

Уряд Ірландії ще не ухвалив остаточного рішення, як може змінитися програма підтримки українців. Міністерства готують спільний меморандум і представлять його найближчими тижнями.

В ірландському уряді стверджують, що українців і надалі прийматимуть у країні. Але влада має намір адаптувати свою програму для українців до стандартів інших країн Європейського Союзу.

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Чи зможе Ірландія і надалі приймати українців

Зараз біженців з України на острові майже 100 тисяч. Ірландія оцінить свої можливості й надалі допомагати українцям, зважаючи на ресурси з розміщення та соціального забезпечення, освіти та охорони здоров'я, заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар.

За його словами, уряд ще не прийняв жодних остаточних рішень, кілька міністерств повинні спільно розробити і представити пакет пропозицій. Прем'єр-міністр вважає, що має сенс прирівняти підтримку Ірландії до тієї, яку надають інші країни ЄС. Розглядають варіанти скоротити термін перебування у безплатному житлі та зменшити виплати. Але про відмову в наданні притулку не йдеться.

Ми не збираємося нікого повертати. Жодному українцю, який приїжджає до Ірландії, не скажуть, що йому тут не раді. Ніхто, хто приїжджає з інших частин світу і шукає міжнародного захисту, не буде змушений поїхати. Їхні заяви опрацюють,

– наголосив голова уряду Ірландії.

Влада країни продовжує будувати модульні будинки для українських біженців. До кінця цього року мають закінчити 310 із 700 запланованих. Інші будуть готові в період з квітня по липень 2024 року.

Раніше повідомляли, що в Ірландії розглядають можливість обмеження безкоштовного житла для новоприбулих українців до трьох місяців.

Українці в Ірландії не можуть надовго залишати своє житло

Українські біженці в Ірландії можуть втратити житло, якщо виїдуть з країни або навіть вирушать в подорож Ірландією. У жовтні термін, на який біженці можуть покидати своє житло, скоротили з семи днів до нуля.

Такі обмеження пов'язані з тим, що в країні критично бракує місць для розміщення біженців. Але Департамент інтеграції розглядає винятки, щоб дати змогу українцям поїхати на Різдво додому або до іншого міста. На який час дозволять виїхати, повідомлять найближчим часом.

Громадяни України можуть виїжджати з Ірландії, якщо є поважна причина. Але про виїзд потрібно повідомити Департамент інтеграції. Тоді після повернення вам знову знайдуть житло, але воно може бути не в тому самому місці, де було раніше.