В ирландском правительстве утверждают, что украинцев и дальше будут принимать в стране. Но власти намерены адаптировать свою программу для украинцев к стандартам других стран Европейского Союза.

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Сможет ли Ирландия и дальше принимать украинцев

Сейчас беженцев из Украины на острове около 100 тысяч. Ирландия оценит свои возможности и дальше помогать украинцам, учитывая ресурсы по размещению и социальному обеспечению, образованию и здравоохранению, заявил премьер-министр Лео Варадкар.

По его словам, правительство еще не приняло никаких окончательных решений, несколько министерств должны совместно разработать и представить пакет предложений. Премьер-министр считает, что есть смысл приравнять поддержку Ирландии к той, которую оказывают другие страны ЕС. Рассматривают варианты сократить сроки пребывания в бесплатном жилье и уменьшить выплаты. Но об отказе в предоставлении убежища речь не идет.

Мы не собираемся никого возвращать. Ни одному украинцу, который приезжает в Ирландию, не скажут, что ему здесь не рады. Никто, кто приезжает из других частей мира и ищет международную защиту, не будет вынужден уехать. Их заявления обработают,

– подчеркнул глава правительства Ирландии.

Власти страны продолжают строить модульные дома для украинских беженцев. К концу этого года должны закончить 310 из 700 запланированных. Остальные будут готовы в период с апреля по июль 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Ирландии рассматривают возможность ограничения бесплатного жилья для прибывших украинцев до трех месяцев.

Украинцы в Ирландии не могут надолго покидать свое жилье

Украинские беженцы в Ирландии могут потерять жилье, если уедут из страны или даже отправятся в путешествие по Ирландии. В октябре срок, на который беженцы могут покидать жилье, сократили с семи дней до нуля.

Такие ограничения связаны с тем, что в стране критически не хватает мест для размещения беженцев. Но Департамент интеграции рассматривает исключения, чтобы дать украинцам возможность поехать на Рождество домой или в другой город. На какое время разрешат уехать, сообщат в ближайшее время.

Граждане Украины могут уезжать из Ирландии, если есть уважительная причина. Но о выезде нужно уведомить Департамент интеграции. Тогда по возвращении вам снова найдут жилье, но оно может быть не в том же месте, где было раньше.