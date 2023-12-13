Країна ЄС скорочує виплати для українців: сума зменшиться майже вшестеро

В Ірландії погодили скорочення виплат для українців. Нові умови разюче відрізняються від тих, які до цього пропонувала біженцям країна.

Уряд Ірландії схвалив пропозиції щодо того, як мають змінити умови перебування для українців. Їм значно уріжуть виплати та обмежать час перебування у державному житлі. Коли запрацюють нові правила та які виплати чекають на українців у Ірландії – розкажемо далі.

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Які виплати передбачили для українців

Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар зазначив, що скорочення виплат та обмеження безплатного проживання запрацюють для українців наприкінці січня 2024 року.

Скорочення допомоги передбачає зниження виплат для українських біженців з 220 євро до 38,80 євро на тиждень, поки вони перебувають в державному житлі (наприклад, у готелях, за які сплачує Ірландія).

Біженці з дітьми можуть претендувати на додаткову виплату – 29,80 євро на одну дитину щотижня. Виходить, що у сумі жінка з дитиною буде отримувати близько 275 євро допомоги на місяць.

Щоб зміни набули чинності, потрібно внести поправки до законодавства. Очікується, що відповідний законопроєкт винесуть на розгляд на початку січня.

Що буде з безплатним проживанням, навчанням та роботою для українців

Лео Варадкар також підтвердив інформацію, що новоприбулі біженці з України будуть мати тільки 90 днів на безкоштовне проживання в державному житлі. Після цього переселенцям доведеться самостійно шукати дах над головою.

Нововведення не стосуватимуться тих українців, які переїхали до Ірландії раніше. Нові правила – для новоприбулих біженців.

Головна мета цих змін – зробити програми підтримки біженців у Ірландії більш узгодженими з відповідними програмами в інших країнах ЄС.

Після того, як українські біженці покинуть безкоштовне державне житло, вони зможуть претендувати на вищі виплати, якщо відповідатимуть вимогам.

Українські діти зможуть і надалі відвідувати місцеві школи. Якщо малечі доводиться змінювати місце проживання, їх відвозитимуть до школи на автобусі.

Також українців більш активно будуть заохочувати шукати роботу. З біженцями проведуть співбесіди, щоб підібрати для них відповідне робоче місце.

Біженців нікуди розселяти

Нагадаємо, Ірландія прихистила приблизно 100 тисяч біженців через російську війну в Україні. Це спричинило житлову кризу на острові, адже таку кількість людей не готові були розмістити.

Через це частина українців досі проживає в наметах. Їм не гарантують, що знайдуть постійне житло до Різдва.

Також уряд намагається шукати нові варіанти для розміщення біженців з України. І часом вони бувають досить оригінальними. Наприклад, найближчим часом людей мають заселити у незвичайну історичну будівлю – колишній монастир у місті Кілларні.