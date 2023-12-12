Наразі кількість людей під тимчасовим захистом збільшується в усіх державах ЄС, крім Данії. Євростат оприлюднив свіжу статистику міграційних тенденцій біженців з України. Куди зараз їдуть найбільше – читайте далі.

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Куди українці переїжджають найбільше

За останніми оцінками, 4 мільйони 238 тисяч українців отримали тимчасовий захист у країнах Європи. За жовтень прибули ще понад 51 тисяча українців, яким надано притулок. У попередні місяці цифри були дещо нижчими: у вересні тимчасовий захист отримали майже 32 тисячі біженців, а у серпні – понад 41 тисяча.

Більшість українців у жовтні поїхали до таких країн:

Німеччина – 20 465 осіб;

Чехія – 6 490 осіб;

Нідерланди – 4 005 осіб.

Загалом українські біженці, як і в попередні місяці, найчастіше обирають для переїзду Німеччину. Зараз у ФРН проживають 1 215 365 українських біженців. На другому місці Польща – тут 960 620 осіб із тимчасовим захистом. Також чимало українців проживають у Чехії – 364 450 людей знайшли тут притулок.

Водночас лише в одній країні в жовтні українців поменшало. З Данії виїхали 1 700 осіб із тимчасовим захистом.

Серед тих, хто отримав тимчасовий захист в ЄС через російську агресію, 98% є громадянами України. Майже половина з них, тобто 46,4% – це дорослі жінки, 33,4% – діти, а 20,2% – дорослі чоловіки.

Українцям у Чехії запропонують допомогу за повернення додому

Парламент Чехії ухвалив чергові зміни до закону Lex Ukrajina. Одним із найважливіших моментів у ньому є пункт про допомогу за добровільне повернення до України.

За виїзд для біженців передбачена соціальна допомога. Це не буде конкретна матеріальна виплата, але Чехія допоможе з організацією повернення. Українцям можуть оплатити квитки або сплатити за оренду житла перед від'їздом. Максимальний розмір витрат чеський уряд поки не затвердив.