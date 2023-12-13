Уряд Ірландії схвалив пропозиції щодо того, як мають змінити умови перебування для українців. Їм значно уріжуть виплати та обмежать час перебування у державному житлі. Коли запрацюють нові правила та які виплати чекають на українців у Ірландії – розкажемо далі.

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Які виплати передбачили для українців

Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар зазначив, що скорочення виплат та обмеження безплатного проживання запрацюють для українців наприкінці січня 2024 року.

Скорочення допомоги передбачає зниження виплат для українських біженців з 220 євро до 38,80 євро на тиждень, поки вони перебувають в державному житлі (наприклад, у готелях, за які сплачує Ірландія).

Біженці з дітьми можуть претендувати на додаткову виплату – 29,80 євро на одну дитину щотижня. Виходить, що у сумі жінка з дитиною буде отримувати близько 275 євро допомоги на місяць.

Щоб зміни набули чинності, потрібно внести поправки до законодавства. Очікується, що відповідний законопроєкт винесуть на розгляд на початку січня.

Що буде з безплатним проживанням, навчанням та роботою для українців

Лео Варадкар також підтвердив інформацію, що новоприбулі біженці з України будуть мати тільки 90 днів на безкоштовне проживання в державному житлі. Після цього переселенцям доведеться самостійно шукати дах над головою.

Зверніть увагу! Нововведення не стосуватимуться тих українців, які переїхали до Ірландії раніше. Нові правила – для новоприбулих біженців.

Головна мета цих змін – зробити програми підтримки біженців у Ірландії більш узгодженими з відповідними програмами в інших країнах ЄС.

Після того, як українські біженці покинуть безкоштовне державне житло, вони зможуть претендувати на вищі виплати, якщо відповідатимуть вимогам.

Українські діти зможуть і надалі відвідувати місцеві школи. Якщо малечі доводиться змінювати місце проживання, їх відвозитимуть до школи на автобусі.

Також українців більш активно будуть заохочувати шукати роботу. З біженцями проведуть співбесіди, щоб підібрати для них відповідне робоче місце.

Біженців нікуди розселяти

Нагадаємо, Ірландія прихистила приблизно 100 тисяч біженців через російську війну в Україні. Це спричинило житлову кризу на острові, адже таку кількість людей не готові були розмістити.

Через це частина українців досі проживає в наметах. Їм не гарантують, що знайдуть постійне житло до Різдва.

Також уряд намагається шукати нові варіанти для розміщення біженців з України. І часом вони бувають досить оригінальними. Наприклад, найближчим часом людей мають заселити у незвичайну історичну будівлю – колишній монастир у місті Кілларні.