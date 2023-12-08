Так, найближчим часом українців мають заселити у ще один такий об'єкт. Мовиться про колишній монастир у місті Кілларні.

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У колишній монастир у місті Кілларні поселять українців

Колишній жіночий монастир перетворюють на центр для українських біженців. Будівлю на початку року викупили за 3 мільйони євро.

Триповерхова будівля монастиря з каплицею має 26 спалень, вітальню, їдальню, кухню, допоміжні приміщення.

Одна із каплиць колишнього монастиря / Фото independent.ie

Останні тижні місцеві жителі протестували проти відкриття нового центру для біженців з різних країн в іншому місці міста. Як аргумент звучало, що місто Кілларні вже переповнене людьми, які шукають прихисток.

У Департаменті інтеграції повідомили, що отримали пропозицію щодо розміщення українців із тимчасовим захистом у будівлі колишнього монастиря. Точна дата заселення туди українців поки невідома. Наразі у ній тривають будівельні роботи.

Дах над головою у будівлі середини 19 століття отримають близько 100 українських біженців.

Близько 100 українських біженців поселять у колишній монастир у Кілларні / Фото independent.ie

Зауважимо, Ірландія зараз приймає понад 99 730 осіб, які шукають притулок. З них 73 735 людей – українці із тимчасовим захистом, майже 26 000 – біженці з інших країн, які просять про міжнародний захист.

Біженців також заселять до історичного особняка у графстві Оффалі

Ірландія намагається шукати варіанти житла для українських біженців, попри житлову кризу в країні. Одним із таких незвичних прикладів став й історичний будинок з 58 спальнями у графстві Оффалі. Саме туди незабаром поселять українців.

Щодня в готелі перебуватиме адміністратор, який буде допомагати мешканцям з їхніми повсякденними питаннями. За необхідності працюватиме персонал з прибирання. На перший час будинок матиме цілодобову охорону. З часом її присутність буде зменшена.

До слова, місцеві жителі ірландського містечка Клара нещодавно влаштували протест. Вони вимагали не заселяти сотні чоловіків-біженців до історичного будинку Inchmore House. Після мітингу департамент інтеграції заявив, що в маєтку оселяться втікачі від війни в Україні. Які умови їх там чекають – читайте за посиланням.