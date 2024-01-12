Плани Ірландії: чи планує уряд повертати українських біженців додому

Українських біженців не будуть повертати з Ірландії, поки в Україні не завершиться війна. Про це чітко заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар.

Лідер ірландського уряду очікує, що Євросоюз продовжить статус тимчасового захисту для українців, якщо це буде необхідно. Умови перебування для українців у Ірландії зазнали змін. Чого чекати біженцям, які отримали притулок на острові – читайте далі.

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Ірландія дозволить залишитися до кінця війни

Термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист людей, які тікають від війни в Україні, спливає 4 березня 2025 року. Але Європейський Союз може прийняти нове рішення про підтримку українських біженців у майбутньому.

Прем'єр-міністр Ірландії наголосив, що жодного переселенця з України не будуть відправляти назад, поки в них вдома триває війна.

Я не можу собі уявити відправлення когось назад в Україну, поки війна не закінчиться, поки це не стане безпечно. Очевидно, що є деякі частини країни, де війна вирує щодня, є інші частини країни, які періодично піддаються ракетним обстрілам,

– заявив Лео Варадкар.

Коментар ірландського прем'єра з'явився через заяви іншої політичної представниці Ірландії – голови однієї з партій Мері Лу Макдональд. Вона озвучила думку, що українцям, які не мають базової роботи, не слід автоматично дозволяти залишатися в Ірландії після закінчення терміну дії директиви ЄС.

Тому Лео Варадкар мусив наголосити на тому, що в Україні зараз немає жодного цілком безпечного міста. Адже тилові регіони також страждають від ракетних обстрілів.

Ірландія змінила умови для українців

з лютого 2022 року Ірландія прийняла понад 100 тисяч біженців. Приблизно 20 тисяч українців за весь цей час повернулися додому.

Наразі країна вживає заходів для зменшення притоку нових біженців з України через житлову кризу. Зокрема, були скорочені виплати новоприбулим і обмежена тривалість безкоштовного проживання.

Якщо точніше, то тижневі виплати для новоприбулих українців знизились із 220 євро до близько 38 євро на тиждень. А перебувати у державному житлі в Ірландії дозволено лише протягом 90 днів. Далі українці мають знайти місце проживання й орендувати його самостійно.