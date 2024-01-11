Біженці з України можуть наступного року отримувати виплати через загальну систему соціальної допомоги. Що це змінить для українців у Чехії у 2025 році — читайте далі.

До теми Як зареєструватися для продовження тимчасового захисту в Чехії

Відкриття системи для біженців

Відповідні зміни можуть запровадити після закінчення тимчасового захисту або після його продовження. Про це заявив міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка.

Зараз біженці зі статусом тимчасового захисту отримують матеріальну підтримку, якщо їхній дохід не перевищує прожиткового мінімуму. Подати заявку на такі виплати можна онлайн.

За поточний рік планують об'єднати різні види гуманітарної підтримки в одну: на оплату проживання, на дітей та допомогу у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем.

Зміни можуть запрацювати у 2025 році

Про плани відкрити доступ біженцям до загальної системи допомоги міністр праці говорив ще в лютому минулого року. Якщо українців переведуть до чеської системи соцпідтримки, то гуманітарну допомогу біженцям скасують.

Якщо все складеться саме так, як планують у чеському уряді, то доступ до системи для українців відкриють впродовж першої половини 2025 року.

Ми проведемо зустріч і дискусію, щоб з початком реформи соціальної допомоги протягом першої половини 2025 року ми могли перевести біженців на цю реформовану чеську систему,

– заявив Маріан Юречка.

Водночас українські біженці вже зараз отримують деякі види чеської соцдопомоги. Наприклад, лікарняний, якщо вони офіційно працевлаштовані.

За останніми даними статистики, у Чеській Республіці зараз перебуває 376 тисяч українців під тимчасовим захистом. Тільки за листопад місяць центри зайнятості виплатили гуманітарної допомоги на 496 мільйонів крон (приблизно 20 мільйонів євро). А працевлаштуватися вдалося близько 125 тисячам українських біженців.

У Чехії вдвічі зросли виплати на житло для українців

З 1 січня у Чехії зросли компенсації на проживання для українців із вразливих категорій. Це підвищення стосується близько 66 тисяч громадян.

Компенсація за житло для вразливих категорій у Чехії з 2024 року:

6 000 крон (244 євро) – за проживання в зареєстрованому житлі;

4 800 крон (195 євро) – за проживання в незареєстрованому житлі.

Поки що вразливі особи у Чехії мають право на безкоштовне житло від держави протягом необмеженого періоду. Але з 1 вересня 2024 року всі категорії осіб під тимчасовим захистом, зможуть перебувати в наданому державою житлі лише до 90 днів.