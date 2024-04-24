Грузія надала притулок біженцям, які рятуються від війни. Наразі на території країни перебуває понад 20 тисяч українців.

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Громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати там протягом повних 3 років,

– мовиться у повідомленні.

Наголошують, що постанова набуває чинності вже з дня опублікування. Варто зауважити, що Грузія підтримує українців у їхній боротьбі за свою свободу, однак надає Україні лише гуманітарну підтримку.

Деякі райони Німеччини відмовляються приймати українців

Німеччина наразі – найпопулярніша країна серед українських біженців. Людей стало так багато, що їхнє розміщення – серйозний виклик для місцевої влади.

Станом на весну 2024 року Німеччина вже надала притулок понад 1,2 мільйонам українців. Саме тому деякі райони вже перестали приймати біженців. Наголошують, що проблема на місцях лише посилюється. Людей закликають ретельно обдумати, куди вони бажають їхати. Зокрема, на території землі Баден-Вюртемберг мешкає у двічі більше біженців, ніж на всій території Франції. До слова, французькі міста готові приймати українців, однак вони геть не хочуть їхати туди.