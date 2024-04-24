Маргарита Нестеренко – керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL – розповіла, що наразі вакансій для українців стає більше. Усе тому, що в країнах ЄС розпочинаються сезонні роботи. До слова, Польща вже гостро відчула дефіцит кадрів.

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Де найбільше вакансій у ЄС

Наголошують, що найбільше вакансій відкривають у країнах Східної Європи. Водночас у багатьох країнах для того, аби обійняти бажану посаду, необхідно знати мову. Мовиться про рівень B2, C1. За словами Нестеренко, мова – базова потреба для людей, які хочуть реалізуватися у ЄС.

Часто українці, зокрема, висококваліфіковані, йдуть працювати на просту фізичну роботу, щоб мати дохід та вивчати мову. Після опанування місцевої мови вони можуть претендувати на роботу за фахом чи обіймати менеджерські посади,

– мовиться у повідомленні.

Найбільше вакансій для українців пропонують: