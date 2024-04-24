Грузия предоставила убежище беженцам, которые спасаются от войны. Сейчас на территории страны находится более 20 тысяч украинцев.

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Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться там в течение полных 3 лет,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что постановление вступает в силу уже со дня опубликования. Стоит заметить, что Грузия поддерживает украинцев в их борьбе за свою свободу, однако предоставляет Украине только гуманитарную поддержку.

Некоторые районы Германии отказываются принимать украинцев

Германия сейчас – самая популярная страна среди украинских беженцев. Людей стало так много, что их размещение – серьезный вызов для местных властей.

По состоянию на весну 2024 года Германия уже предоставила убежище более 1,2 миллионам украинцев. Именно поэтому некоторые районы уже перестали принимать беженцев. Отмечают, что проблема на местах только усиливается. Людей призывают тщательно обдумать, куда они желают ехать. В частности, на территории земли Баден-Вюртемберг проживает в два раза больше беженцев, чем на всей территории Франции. К слову, французские города готовы принимать украинцев, однако они совсем не хотят ехать туда.