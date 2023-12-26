Саме таку позицію зараз висловлюють у Міністерстві імміграції та інтеграції Данії. Але ті, хто хочуть залишитися в державі після війни, матимуть таку можливість. У якому статусі та за якими механізмами – читайте далі.

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Як українці можуть залишитися в Данії

Зараз у Данії (станом на 1 грудня 2023 року) під тимчасовим захистом були зареєстровані понад 30 тисяч українців. Нещодавнє масштабне опитування Копенгагенського університету показало: половина українських біженців хочуть залишитися в країні після війни.

Міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек наголосив, що українці, які отримали притулок у Данії, повинні повернутися додому, коли там настане мир і буде безпечно.

Ми не змінимо цю точку зору. Ми працюємо з тимчасовим розміщенням у контексті біженців, і це незалежно від того, звідки люди приїхали. Якщо ми створимо своє законодавство, яке не відповідає ЄС, то ризикуємо отримати дуже великий наплив людей, які вже мають безпечне місце,

– заявив урядовець.

Спеціальний закон, що дозволяє українцям отримувати посвідки на проживання та доступ до ринку праці діятиме до 17 березня 2025 року. Після цієї дати українці зможуть залишатися в Данії за допомогою інших механізмів:

Заяви про надання притулку (статус біженця);

Отримання дозволу на проживання через бізнес-схему, якщо їхній річний дохід перевищує 375 тисяч данських крон (3 000 євро на місяць).

Половина хоче залишитися

Після завершення війни кожен другий українець у Данії хотів би залишитися жити та працювати в цій країні. Це результати дослідження "‎Українці в Данії", проведеного Копенгагенським університетом.

Всього для соціологічного дослідження опитали майже 7 тисяч українців. З них 49,5% опитаних твердо заявили про свої наміри залишитися.

Нагадаємо, спеціальні умови для українців у Данії закінчаться 17 березня 2025 року. Після цього їхній правовий статус і правила перебування прирівняють до інших біженців у країні. Тому українці повинні будуть повернутися додому, якщо не отримають дозвіл на проживання.