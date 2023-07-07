Данія пропонує гарні умови працевлаштування для іноземців. Уряд країни опублікував перелік професій, куди готові наймати спеціалістів з-за кордону. Які вакансії та умови праці пропонує Данія для українців – далі в матеріалі.

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Бракує кваліфікованих кадрів

Із 1 липня вакансії для трудових мігрантів у Данії розділили на два "‎списки": із вищою та спеціальною освітою. Від диплома залежить, на яку роботу можуть запросити працівника та які умови запропонують. Наразі уряд Данії схвалив 30 найменувань посад для іноземців із вищою освітою та 36 посад – для кваліфікованих працівників з-за кордону.

Якщо вам запропонують вакансію з цих двох списків, ви можете подати заявку на проживання та роботу в Данії. Ті, кому вдасться отримати роботу, матимуть ті ж умови працевлаштування, що й громадяни країни.

Які вакансії популярні

Данія наймає іноземців із вищою освітою на посади:

менеджерів в галузі продуктів та послуг;

інженерів;

хіміків;

лікарів;

викладачів;

аудиторів;

економістів;

IT-фахівців.

Для людей із середньою спеціальною освітою будуть доступні вакансії:

лаборанта;

технічного дизайнера;

логіста;

сімейного консультанта;

кухаря;

бухгалтера;

перукаря;

садівника;

сантехніка.

Всім іноземцям платитимуть за данськими стандартами. У Данії немає поняття мінімальної зарплати. Ставка фіксується у трудовому договорі. За статистикою, середня зарплата в Данії в 2023 році складає близько 38 000 крон на місяць (понад 5 000 євро). Але і ціни в країні також дуже високі.