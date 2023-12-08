Чеська Республіка готова допомагати тим українцям, які виявили бажання повернутися на батьківщину. На яку саме підтримку розраховувати біженцям, які думають про повернення — далі в матеріалі.

До теми Додаткові виплати та кошти на дорогу: як українських біженців мотивують виїжджати з ЄС

Чехія підтримає тих, хто хоче повернутися в Україну

Попри війну, немало українських біженців, які проживають у Чехії, ухвалюють рішення повернутися додому. І багатьом із них потрібна поміч в організації цього повернення. Тому чеський уряд ухвалив рішення запровадити спеціальну допомогу за добровільний виїзд. Вона передбачена черговою редакцією закону Lex Ukrajina.

Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто попри війну хоче повернутися додому, наприклад, через сімейні обставини,

– заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Готівки не буде

Конкретної готівкової допомоги не передбачено, але біженцям можуть оплатити квитки або, якщо потрібно, сплатити за житло перед від'їздом. Коли саме запустять програму допомоги та які умови у ній зафіксують, уряд повідомить згодом.

Але вже відомі такі подробиці:

Чехія готова покрити деякі витрати для повернення біженців до України та необхідні юридичні консультації.

Максимальний розмір витрат уряд ще не визначив.

Допомога на повернення буде надаватися лише один раз.

Термін подачі заявки — через 3 місяці максимум після моменту припинення тимчасового захисту.

Допомога буде поширюватися і на тих українців, які отримали захист у Чехії після початку російської війни у 2014 році.

Нагадаємо, 1 грудня чеський парламент продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. Але скоротив термін безкоштовного проживання зі 150 до 90 днів.

Без втрати захисту: на скільки днів українцям можна поїхати з Чехії

Біженці, які залишають країну на тривалий період в особистих справах чи для здобуття освіти, ризикують втратити особливий статус та пільги. Для навчання за кордоном потрібно отримати дозвіл на проживання в іншій країні терміном понад 90 днів. Через це тимчасовий захист студентів у Чехії може бути скасовано. Та якщо йдеться про короткотривале перебування, то цього не станеться.

Біженці також можуть їздити до України. Тимчасовий захист не скасовують протягом трьох місяців. Але відсутність понад 10 робочих днів може вплинути на отримання фінансової допомоги, безкоштовне житло, місце в школі чи дитсадку та на медичну страховку.

Тому перед від'їздом варто додатково проконсультуватися у регіональному Центрі допомоги біженцям з України.