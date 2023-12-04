Законопроєкт Lex Ukrajina XI відправили на розгляд Сенату. Після цього його має підписати президент країни.

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Чехія планує продовжити спеціальний статус для українців до кінця березня 2025 року

Статус тимчасового захисту дає українцям можливість і далі мати доступ до ринку праці, медичного страхування та освіти.

Основною метою поправки є створення механізму продовження захисту до кінця березня 2025 року, що є загальноєвропейським рішенням, на яке ми реагуємо в нашій правовій системі,

– заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Процедура продовження нічим не відрізняється від попередніх років. До 15 березня 2024 року потрібно зареєструватися в електронному вигляді та запланувати дату особистого візиту до відділення МВС. Там отримати візову наклейку для підтвердження тимчасового захисту.

У законі з'явилися декілька поправок. Наприклад, термін безкоштовного проживання скоротили з 150 до 90 днів. Це правило діє для абсолютно всіх біженців, навіть для вразливих категорій. Нові умови запрацюють із вересня наступного року.

Усі особи, у яких з 1 вересня 2024 року закінчиться 90-денний термін, повинні будуть залишити екстрено надане житло або, якщо погодиться власник, перейти на стандартний договірний режим, тобто оплачувати житло за рахунок власних коштів,

– написано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нові правила перебування передбачають те, що біженцям будуть видавати нову довідку про проживання, яка має бути офіційно завірена підписом власника або орендодавця.

Ще деякі зміни, передбачені новою версією закону Lex Ukrajina XI, стосуються засуджених до депортації українців. Вони більше не зможуть користуватися тимчасовим захистом.

Також додатково чеський уряд зможе встановлювати умови грошової допомоги для добровільного повернення біженців додому.

На початку наступного року планують зібрати робочу групу, яка розроблятиме "‎перехідний" закон Lex Ukrajina. Він буде регулювати питання про статус осіб із тимчасовим захистом після березня 2025 року.

Виплати у Чехії зростуть

Для українських біженців у Чеській Республіці збільшать виплати. Уряд готується наростити витрати на житло, які входять до комплексної допомоги для українців. Поки що сума нових виплат ще обговорюється. Відповідну заяву зробив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

Ми готуємо постанову уряду, яка має збільшити з 1 січня розміри відрахувань, тобто збільшити суму житлової підтримки. Ми ще обговорюватимемо конкретні суми,

– зазначив міністр.

Однак, право на отримання таких пільг будуть мати лише родини з доходом нижче прожиткового мінімуму. Благодійні організації попереджають, що така допомога є недостатньою. Це призводить до того що біженці накопичують борги.

Нагадаємо, зараз допомога Чехії на житло складає 2 400 чеських крон на людину щомісяця, а у зареєстрованих у спеціальному реєстрі квартирах – 3 000 крон на людину.