Чехия готова помогать тем украинцам, которые изъявили желание вернуться на родину. На какую поддержку рассчитывать беженцам, которые думают о возвращении — дальше в материале.

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Чехия поддержит тех, кто хочет вернуться в Украину

Несмотря на войну, немало проживающих в Чехии украинских беженцев принимают решение вернуться домой. И многим из них нужна помощь в организации этого возвращения. Поэтому чешское правительство приняло решение о введении специальной помощи за добровольный выезд. Она предусмотрена очередной редакцией закона Lex Ukrajina.

Мы хотим предложить помощь тем, кто, несмотря на войну, хочет вернуться домой, например, по семейным обстоятельствам,

– заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Наличных не будет

Конкретная наличная помощь не предусмотрена, но беженцам могут купить билеты или, если нужно, оплатить жилье перед отъездом. Когда запустят программу помощи и какие условия в ней зафиксируют, правительство сообщит вскоре.

Но уже известны следующие подробности:

Чехия готова покрыть некоторые расходы по возвращению беженцев в Украину и необходимые юридические консультации.

Максимальный размер расходов правительство еще не определило.

Помощь на возвращение будет предоставляться только один раз.

Срок подачи заявки – максимум через 3 месяца после момента прекращения временной защиты.

Помощь будет распространяться и на украинцев, которые получили защиту в Чехии после начала российской войны в 2014 году.

Напомним, 1 декабря чешский парламент продолжил временную защиту для украинских беженцев до марте 2025 года. Но сократил срок бесплатного проживания со 150 до 90 дней.

Без потери защиты: на сколько дней украинцам можно уехать из Чехии

Беженцы, покидающие страну на длительный период в личных делах или для получения образования, рискуют потерять особый статус и льготы. Для обучения за границей нужно получить вид на жительство в другой стране сроком более 90 дней. Поэтому временная защита студентов в Чехии может быть отменена. Но если речь идет о кратковременном пребывании, то этого не произойдет.

Беженцы также могут ездить в Украину. Временную защиту не отменяют в течение трех месяцев. Но отсутствие более 10 рабочих дней может повлиять на получение финансовой помощи, бесплатное жилье, место в школе или детском саду и медицинскую страховку.

Поэтому перед отъездом следует дополнительно проконсультироваться в региональном Центре помощи беженцам из Украины.