Особливості перебування українців в Чехії: з якими проблемами стикають біженці за кордоном
27 жовтня 2022 , 20:06Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Чехія посідає третє місце серед країн, які прихистили найбільше українців на тлі війни. Відтак, з 24 лютого 2022-го держава видала понад 400 тисяч довгострокових віз біженцям з України із метою тимчасового захисту.
Тож сьогодні нагадаємо про нюанси перебування вимушених українських мігрантів у Чехії та розповімо про проблеми, з якими найчастіше стикаються біженці за кордоном.
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Особливості перебування українців в Чехії
- Віза тимчасового захисту, яку Чехія видає українцям, що опинились тут в пошуках порятунку від російсько-української війни, діє до кінця березня 2023 року. Так, громадяни України можуть працювати, отримувати соціальні виплати та державне страхування.
- Страхування безплатне 150 днів. Це час, щоб знайти роботу або стати на облік на біржі праці. В іншому разі страховку слід оплачувати самотужки.
- Мінімальна зарплата брутто у Чехії у 2022 році становить 16 200 крон ( 660 євро). Українці в середньому отримують від 1000 – 1400 євро на місяць.
Проблеми українських емігрантів у Чехії
- Особливості чеської мови. Через наголоси, літери та звуки, яких немає в українській, важко опанувати іноземну мову.
- Дефіцит житла для оренди та високі ціни.
- Оформлення документів займає багато часу.
- Дорогий мобільний зв'язок.
- Відсутність цілодобових магазинів, навіть аптеки працюють вночі лише при лікарнях.