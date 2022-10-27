Тож сьогодні нагадаємо про нюанси перебування вимушених українських мігрантів у Чехії та розповімо про проблеми, з якими найчастіше стикаються біженці за кордоном.

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Особливості перебування українців в Чехії

  • Віза тимчасового захисту, яку Чехія видає українцям, що опинились тут в пошуках порятунку від російсько-української війни, діє до кінця березня 2023 року. Так, громадяни України можуть працювати, отримувати соціальні виплати та державне страхування.
  • Страхування безплатне 150 днів. Це час, щоб знайти роботу або стати на облік на біржі праці. В іншому разі страховку слід оплачувати самотужки.
  • Мінімальна зарплата брутто у Чехії у 2022 році становить 16 200 крон ( 660 євро). Українці в середньому отримують від 1000 – 1400 євро на місяць.

Проблеми українських емігрантів у Чехії

  • Особливості чеської мови. Через наголоси, літери та звуки, яких немає в українській, важко опанувати іноземну мову.
  • Дефіцит житла для оренди та високі ціни.
  • Оформлення документів займає багато часу.
  • Дорогий мобільний зв'язок.
  • Відсутність цілодобових магазинів, навіть аптеки працюють вночі лише при лікарнях.