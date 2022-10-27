Тож сьогодні нагадаємо про нюанси перебування вимушених українських мігрантів у Чехії та розповімо про проблеми, з якими найчастіше стикаються біженці за кордоном.

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Особливості перебування українців в Чехії

Віза тимчасового захисту, яку Чехія видає українцям, що опинились тут в пошуках порятунку від російсько-української війни, діє до кінця березня 2023 року. Так, громадяни України можуть працювати, отримувати соціальні виплати та державне страхування.

Страхування безплатне 150 днів. Це час, щоб знайти роботу або стати на облік на біржі праці. В іншому разі страховку слід оплачувати самотужки.

Мінімальна зарплата брутто у Чехії у 2022 році становить 16 200 крон ( 660 євро). Українці в середньому отримують від 1000 – 1400 євро на місяць.

Проблеми українських емігрантів у Чехії