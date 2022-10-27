Сегодня напомним о нюансах пребывания вынужденных украинских мигрантов в Чехии и расскажем о проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются беженцы за рубежом.

Читайте также Штрафы в Польше: что важно знать украинцу

Особенности пребывания украинцев в Чехии

Виза временной защиты, которую Чехия выдает оказавшимся здесь в поисках спасения от российско-украинской войны украинцам, действует до конца марта 2023 года. Т ак, граждане Украины могут работать, получать социальные выплаты и государственное страхование.

Страхование бесплатно 150 дней. Это время, чтобы найти работу или встать на учет на бирже труда. В противном случае страховку следует оплачивать своими силами.

Минимальная зарплата брутто в Чехии в 2022 году составляет 16 200 крон (660 евро). Украинцы в среднем получают от 1000 – 1400 евро в месяц.

Проблемы украинских эмигрантов в Чехии