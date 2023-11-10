Чимало українців не знають чеської, але і без знання мови їм пропонують роботу. Менеджер міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко розказала, які вакансії та зарплати доступні для українців без знання мови у Чехії, повідомляє 24 канал.

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Робота у Чехії без знання мови

У Чеській Республіці виробництво споживчих товарів, логістика та автомобільна промисловість є провідними секторами. Завдяки своєму географічному положенню країна є ключовим центром, що з'єднує Західну та Східну Європу для таких великих логістичних операторів, як DHL.

Тому в країні багато вакансій саме в галузі логістики та складування – вантажників, операторів, де потрібно укомплектовувати й пакувати різноманітні посилки,

– зазначає Нестеренко.

Автомобільна промисловість посіла друге місце за популярністю робочих місць. У країні розміщено кілька заводів, які займаються серійним виробництвом деталей для відомих автогігантів у всьому світі.

Які зарплати?

Зарплата на роботі без знання мови й досвіду складає – 25 – 35 000 чеських крон на руки (40 – 55 000 гривень).

Також часто можна отримати додаткові гроші за роботу у вихідні або нічні зміни, які за трудовим кодексом оплачуються вище. Наприклад, оператор на складі DHL, який обслуговує інтернет-гігант Amazon, отримує 27 тисяч чеських крон на руки (42,3 тисячі гривень).

Які зарплати пропонують українцям у Чехії / Фото UnSplash

Крім того, у працівників є оплачувана відпустка. Якщо її не використовувати, то перед звільненням людина отримує компенсацію, фактично ще одну зарплату.

До слова, у Чехії роботодавці зазвичай надають житло безплатно. А ще часто видають купони на харчування.

Українці в Чехії масово відкривають свою справу

У 2023 році в Чехії зареєструвалися 55 тисяч приватних підприємців. Майже кожен десятий з них має українське громадянство. До війни річна кількість українців, які відкривали бізнес у країні, становила 1 – 2%. Однак до кінця третього кварталу поточного року цифри різко зросли до 4 904 осіб, які заснували власні підприємства. Це означає, що в середньому щомісяця відкривається приблизно 545 нових підприємств.

Щодо сфер діяльності, то найбільше ФОП відкрили у будівництві та переробній промисловості.

У Чехії найнижчий рівень безробіття

За останніми даними, Чеська Республіка є лідером серед європейських країн за рівнем працевлаштування громадян. Такого висновку дійшли у статистичній організації Єврокомісії.

Статистика показала, що рівень безробіття у Чехії становить 2,5%. Це дорівнює 131 тисячі осіб. Такий показник є найнижчим серед усіх країн ЄС.