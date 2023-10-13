У Чехії зараз найнижчий рівень безробіття серед усіх країн ЄС. І це хороша новина для українців, адже їх у країні зараз 365 тисяч. Детальніше про статистику працевлаштування у Євросоюзі – читайте далі.

До теми Відтік кадрів: чому освічені та молоді українці їдуть із Польщі до Німеччини

Безробіття в Європі

Міжнародна організація праці визначає безробітними людей, які відповідають наступним критеріям:

є особами віком від 15 до 74 років;

не мають роботи;

готові розпочати роботу протягом наступних двох тижнів;

активно намагалися працевлаштуватися протягом чотирьох тижнів.

Рівень безробіття статистично визначається так: вираховують відсотковий показник кількості безробітних осіб до загальної робочої сили (тобто до всіх працездатних осіб у країні віком від 15 до 74 років).

Статистика показала, що рівень безробіття у Чехії становить 2,5%. Це дорівнює 131 тисячі осіб. Такий показник є найнижчим серед усіх країн ЄС. Наступною державою у рейтингу є Мальта – 2,7%, а далі йде Німеччина – 3%.

Найвищий показник безробіття в Іспанії – аж 11,5%. У Греції цей рівень сягає 10,9%, а у Швеції та Естонії – по 7,6%.

Середній рівень безробіття у країнах Євросоюзу становить 5,9%. Це майже 13 мільйонів осіб.

Працевлаштування молоді

Окремо дослідили рівень працевлаштування європейської молоді до 25 років. Найнижчий показник безробіття серед молодих людей у Німеччині – 5,7%. Чехія тут посідає друге місце – 8,5%, далі Литва – 8,6% та Нідерланди – 8,7%.

Найбільше безробітної молоді в Іспанії – показник 26,8%.

Яких фахівців у Чехії потребують найбільше

На чеському ринку праці зараз не вистачає від 250 до 280 тисяч працівників. Брак кваліфікованих кадрів спостерігається у різних галузях: від будівництва до IT-технологій.

Найбільше потребують будівельників, водіїв, операторів виробництва та ІТ-фахівців. У галузі інформаційних технологій найгостріше відчувається брак: програмістів, фахівців з кібербезпеки та аналізу даних.

Також у Чехії велика кількість вакансій на роботу: будівельника, механіка, водія, техніка, вчителя та лікаря.