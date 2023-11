Нове опитування показало, що українські жінки у Польщі активно відкривають малий бізнес. Які справи започатковують біженки – далі у матеріалі.

Який бізнес відкривають українки у Польщі

Опитування проводилося в межах програми "The Way to Business", яка спрямована на інформаційну підтримку жінок з України, що вимушено перебувають в Польщі через війну в Україні.

Мета програми – поширення інформації та консультаційна підтримка тих українок, що мають на меті відкриття власної справи для покращення свого фінансового стану та соціального рівня,

– йдеться у повідомленні.

Так, українок опитали, який бізнес вони планують відкрити у Польщі. Виявилося, що більшість з них цікавить відкриття власної справи у сфері послуг з мінімальними власними вкладеннями.

73% учасниць зазначили, що планують започаткувати бізнес у таких сферах:

освіта (дитячі садки, мовні курси, дитячі курси, заняття з кулінарії);

консультування (право, легалізація, маркетинг, логістика, працевлаштування);

сфера краси (перукарні, салони краси);

дизайн;

фотографія;

туризм;

ІТ та транспортні послуги.

Ще 20% планують розпочати свій торговий бізнес у сфері моди, продажу спідньої білизни та одягу, косметики, кулінарних виробів, переважно в онлайні.

Також 5% мріють трохи масштабніше та планують бізнес в сегменті HORECA (готель, ресторан, кафе) і ще 2% – відкриття власного виробництва.

Чимало українок планують бізнес у сфері краси / Фото UnSplash

Зауважимо, з початку війни українські громадяни у Польщі заснували понад 30 000 ФОПів та фірм, серед яких 43% було засновано саме жінками.

Українці в Чехії масово відкривають свою справу

У 2023 році в Чехії зареєструвалися 55 тисяч приватних підприємців. Майже кожен десятий з них має українське громадянство. До війни річна кількість українців, які відкривали бізнес у країні, становила 1 – 2%. Однак до кінця третього кварталу поточного року цифри різко зросли до 4 904 осіб, які заснували власні підприємства. Це означає, що в середньому щомісяця відкривається приблизно 545 нових підприємств.

Найбільша частина українців започаткувала свій бізнес у Празі – 1 733. Примітно, що в Устецькому регіоні 625 українських підприємців відкрили свої бізнеси, а Південноморавський регіон прийняв 432 нових власники бізнесу з України.

Щодо сфер діяльності, то найбільше ФОП відкрили у будівництві та переробній промисловості.