Найбільший виклик: як українцям отримати допомогу з орендою у Чехії

Сотні тисяч українців після початку повномасштабного вторгнення знайшли притулок на території Чехії. Одним з найбільших викликів для них стала оренда помешкання.

Чехія продовжує надавати допомогу українцям, які виїхали на територію країни, аби врятуватися від війни. Наразі країна надає біженцям право отримати безплатне помешкання на 150 днів. З 1 вересня 2024 року умови зміняться.

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Щоб отримати допомогу, люди можуть звертатися до Крайового центру допомоги Україні. Окрім того, відповідні запити розглядає центр "Світло", який допомагає українським біженцям.

Наголошують, що орендувати помешкання у Чехії – наразі складно. Зауважують, що дискримінація – наразі велика проблема. Наразі її розв'язують на рівні Чехії. Водночас наскільки це буде ефективно, наразі невідомо.

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Тим часом Чехія вирішила змінити правила надання гуманітарного помешкання. Це станеться вже з 1 вересня 2024 року.

Якщо станом на 1 вересня 2024 року ви перевищите термін 90 днів з дати надання першого тимчасового захисту, вам потрібно буде до цього дня виселитися з державного гуманітарного житла,

– мовиться у повідомленні.

Наголошують, що зміни торкнуться й вразливих верств населення. Людей закликають не зволікати до останнього й знайти собі помешкання ще до кінця серпня цього року.