Чехия продолжает оказывать помощь украинцам, которые выехали на территорию страны, чтобы спастись от войны. Сейчас страна предоставляет беженцам право получить бесплатное жилье на 150 дней. С 1 сентября 2024 года условия изменятся.

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Чтобы получить помощь, люди могут обращаться в Краевой центр помощи Украине. Кроме того, соответствующие запросы рассматривает центр "Світло", который помогает украинским беженцам.

Отмечают, что арендовать жилье в Чехии – пока сложно. Отмечают, что дискриминация – сейчас большая проблема. Ее решают на уровне Чехии. В то же время насколько это будет эффективно, пока неизвестно.

В Чехии украинцев просят самим искать себе жилье

Между тем Чехия решила изменить правила предоставления гуманитарного жилья. Это произойдет уже с 1 сентября 2024 года.

Если по состоянию на 1 сентября 2024 года вы превысите срок 90 дней с даты предоставления первого временной защиты, вам нужно будет до этого дня выселиться из государственного гуманитарного жилья,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что изменения коснутся и уязвимых слоев населения. Людей призывают не медлить до последнего и найти себе жилье еще до конца августа этого года.