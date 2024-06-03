Чехія продовжує надавати допомогу українцям, які виїхали на територію країни, аби врятуватися від війни. Наразі країна надає біженцям право отримати безплатне помешкання на 150 днів. З 1 вересня 2024 року умови зміняться.

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Щоб отримати допомогу, люди можуть звертатися до Крайового центру допомоги Україні. Окрім того, відповідні запити розглядає центр "Світло", який допомагає українським біженцям.

Наголошують, що орендувати помешкання у Чехії – наразі складно. Зауважують, що дискримінація – наразі велика проблема. Наразі її розв'язують на рівні Чехії. Водночас наскільки це буде ефективно, наразі невідомо.

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Тим часом Чехія вирішила змінити правила надання гуманітарного помешкання. Це станеться вже з 1 вересня 2024 року.

Якщо станом на 1 вересня 2024 року ви перевищите термін 90 днів з дати надання першого тимчасового захисту, вам потрібно буде до цього дня виселитися з державного гуманітарного житла,

– мовиться у повідомленні.

Наголошують, що зміни торкнуться й вразливих верств населення. Людей закликають не зволікати до останнього й знайти собі помешкання ще до кінця серпня цього року.