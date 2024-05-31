Заяви подали українці, на яких станом на травень 2024 року не поширюється колективний захист. Мовиться про людей, які не жили в Україні до лютого 2022 року. Заявки розглядає Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI).
Зверніть увагу Українцям виплачуватимуть гроші за повернення додому
Емілія Енгер Мель – міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії – заявила, що кожен випадок розглядатимуть індивідуально.
Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Зокрема, звідки вона приїхала,
– наголосила Мель.
У UDI як відносно безпечні для життя оцінили 3 області України:
- Львівську;
- Волинську;
- Закарпатську.
Очікують, що розгляди перших заявок завершаться вже до кінця літа. Загалом виїхати з Норвегії можуть попросити до 1000 людей. Серед них – понад 300 чоловіків призовного віку. В UDI зауважили, що призов до строкової служби та служба у зв'язку не стане підставою, аби отримати притулок у Норвегії.
В Ірландії закриють десятки центрів для українських біженців
Тим часом Ірландія станом на травень 2024 готується закрити десятки центрів для українських біженців. Усе тому, що закінчується дія контрактів, й громадські об'єкти повернуть для місцевого використання. Наголошують, що після зміни правил, потреба у помешканнях трішки знизилася.