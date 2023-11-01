Українці продовжують масово відкривати свою справу закордоном: яка країна ЄС в лідерах

У країнах Європейського Союзу, які стали тимчасовим притулком для мільйонів українців, пропонується безліч можливостей працевлаштування. Деякі держави стали кращими місцями призначення для біженців, які широко використовують наявні перспективи працевлаштування.

Чимало біженців не лише влаштовуються найманими працівниками, а й відкривають власні справи. Які країни у цьому в лідерах – далі у матеріалі!

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Українці в Чехії масово відкривають свою справу

Так, у 2023 році в Чехії зареєструвалися 55 тисяч приватних підприємців. Майже кожен десятий з них має українське громадянство. До війни частка українців, що починали свою справу у Чехії, була на рівні 1 – 2% на рік.

Українців у Чехії зараз приблизно на 360 тисяч більше, ніж до війни. Тому логічно, що багато з них вирішують зайнятися підприємництвом. Цього року на кінець третього кварталу 4 904 українців почали свою справу, приблизно по 545 за місяць,

– розповіла аналітик CRIF Віра Каменічкова.

Вона припустила, що цей рік перевищить минулий, коли в середньому 476 українців на місяць відкривали тут бізнес, за весь рік їх було 5 709.

Зазначається, що у Празі започаткувала свій бізнес найбільша частина українців – 1 733. Вражає те, що це 19% усіх новозареєстрованих самозайнятих осіб у столиці. Ця цифра становить одну третину від загальної кількості українських підприємців, які вийшли на бізнес-ландшафт Чеської Республіки у 2023 році. Примітно, що в Устецькому регіоні 625 українських підприємців відкрили свої бізнеси, а Південноморавський регіон прийняв 432 нових власники бізнесу з України.

Які справи відкривають?

Найбільше нових ФОП українці відкрили у будівництві – 1 919 людей (39%). Це 25% від усіх нових ФОП у цій галузі.

На другому місці переробна промисловість (19%) – ФОП зареєстрували 922 українців.

Найбільше нових ФОП у Чехії українці відкрили у будівництві / Фото UnSplash

Вік більшої частини нових підприємців з України у Чехії – віком з 18 до 40 років. Зокрема, 35% – віком 18 – 31 рік, 36% – 31 – 49 років.

У якій країні Європи найнижчий рівень безробіття

За останніми даними, Чеська Республіка є лідером серед європейських країн за рівнем працевлаштування громадян. Такого висновку дійшли у статистичній організації Єврокомісії.

Рівень безробіття статистично визначається так: вираховують відсотковий показник кількості безробітних осіб до загальної робочої сили (тобто до всіх працездатних осіб у країні віком від 15 до 74 років).

Статистика показала, що рівень безробіття у Чехії становить 2,5%. Це дорівнює 131 тисячі осіб. Такий показник є найнижчим серед усіх країн ЄС. Наступною державою у рейтингу є Мальта – 2,7%, а далі йде Німеччина – 3%. Найвищий показник безробіття в Іспанії – аж 11,5%. У Греції цей рівень сягає 10,9%, а у Швеції та Естонії – по 7,6%.

Середній рівень безробіття у країнах Євросоюзу становить 5,9%. Це майже 13 мільйонів осіб.