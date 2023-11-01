Украинцы продолжают массово открывать свое дело за границей: какая страна ЕС в лидерах

В странах Европейского Союза, ставших временным убежищем для миллионов украинцев, предлагается множество возможностей трудоустройства. Некоторые государства стали лучшими местами назначения для беженцев, широко использующих перспективы трудоустройства.

Многие беженцы не только устраиваются наемными работниками, но и открывают собственные дела. Какие страны в этом в лидерах – дальше в материале!

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Украинцы в Чехии массово открывают свое дело

Так, в 2023 году в Чехии зарегистрировались 55 тысяч частных предпринимателей. Практически каждый десятый из них имеет украинское гражданство. До войны доля украинцев, начинавших свое дело в Чехии, была на уровне 1 – 2% в год.

Украинцев в Чехии сейчас примерно на 360 тысяч больше, чем до войны. Поэтому логично, что многие решают заняться предпринимательством. В этом году на конец третьего квартала 4 904 украинцев начали свое дело, примерно по 545 в месяц,

– рассказала аналитик CRIF Вера Каменичкова.

Она предположила, что этот год превысит прошлый, когда в среднем 476 украинцев в месяц открывали здесь бизнес, за весь год их было 5 709.

Отмечается, что в Праге начала свой бизнес наибольшая часть украинцев - 1733. Поражает то, что это 19% всех новозарегистрированных самозанятых лиц в столице. Эта цифра составляет одну треть от общего числа украинских предпринимателей, вышедших на бизнес-ландшафт Чешской Республики в 2023 году. Примечательно, что в Устецком регионе 625 украинских предпринимателей открыли свои бизнесы, а Южноморовский регион принял 432 новых владельца бизнеса из Украины.

Какие дела открывают?

Больше новых ФЛП украинцы открыли в строительстве – 1 919 человек (39%). Это 25% от всех новых ФЛП в этой области.

На втором месте перерабатывающая промышленность (19%) – ФЛП зарегистрировали 922 украинца.

Больше новых ФЛП в Чехии украинцы открыли в строительстве / Фото UnSplash

Возраст большей части новых предпринимателей из Украины в Чехии – от 18 до 40 лет. В частности, 35% – в возрасте 18 – 31 год, 36% – 31 – 49 лет.

В какой стране Европы самый низкий уровень безработицы

По последним данным, Чехия является лидером среди европейских стран по уровню трудоустройства граждан. К такому выводу пришли в статистической организации Еврокомиссии.

Уровень безработицы статистически определяется следующим образом: рассчитывают процентный показатель количества безработных лиц к общей рабочей силе (т.е. ко всем трудоспособным лицам в стране в возрасте от 15 до 74 лет).

Статистика показала, что уровень безработицы в Чехии составляет 2,5%. Это равняется 131 тысяче человек. Такой показатель самый низкий среди всех стран ЕС. Следующим государством в рейтинге является Мальта – 2,7%, а далее следует Германия – 3%. Самый высокий показатель безработицы в Испании – 11,5%. В Греции этот уровень составляет 10,9%, а в Швеции и Эстонии – по 7,6%.

Средний уровень безработицы в странах Евросоюза составляет 5,9%. Это почти 13 миллионов человек.