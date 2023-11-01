Многие беженцы не только устраиваются наемными работниками, но и открывают собственные дела. Какие страны в этом в лидерах – дальше в материале!

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Украинцы в Чехии массово открывают свое дело

Так, в 2023 году в Чехии зарегистрировались 55 тысяч частных предпринимателей. Практически каждый десятый из них имеет украинское гражданство. До войны доля украинцев, начинавших свое дело в Чехии, была на уровне 1 – 2% в год.

Украинцев в Чехии сейчас примерно на 360 тысяч больше, чем до войны. Поэтому логично, что многие решают заняться предпринимательством. В этом году на конец третьего квартала 4 904 украинцев начали свое дело, примерно по 545 в месяц,

– рассказала аналитик CRIF Вера Каменичкова.

Она предположила, что этот год превысит прошлый, когда в среднем 476 украинцев в месяц открывали здесь бизнес, за весь год их было 5 709.

Отмечается, что в Праге начала свой бизнес наибольшая часть украинцев - 1733. Поражает то, что это 19% всех новозарегистрированных самозанятых лиц в столице. Эта цифра составляет одну треть от общего числа украинских предпринимателей, вышедших на бизнес-ландшафт Чешской Республики в 2023 году. Примечательно, что в Устецком регионе 625 украинских предпринимателей открыли свои бизнесы, а Южноморовский регион принял 432 новых владельца бизнеса из Украины.

Какие дела открывают?

Больше новых ФЛП украинцы открыли в строительстве – 1 919 человек (39%). Это 25% от всех новых ФЛП в этой области.

На втором месте перерабатывающая промышленность (19%) – ФЛП зарегистрировали 922 украинца.

Больше новых ФЛП в Чехии украинцы открыли в строительстве / Фото UnSplash

Возраст большей части новых предпринимателей из Украины в Чехии – от 18 до 40 лет. В частности, 35% – в возрасте 18 – 31 год, 36% – 31 – 49 лет.

В какой стране Европы самый низкий уровень безработицы

По последним данным, Чехия является лидером среди европейских стран по уровню трудоустройства граждан. К такому выводу пришли в статистической организации Еврокомиссии.

Уровень безработицы статистически определяется следующим образом: рассчитывают процентный показатель количества безработных лиц к общей рабочей силе (т.е. ко всем трудоспособным лицам в стране в возрасте от 15 до 74 лет).

Статистика показала, что уровень безработицы в Чехии составляет 2,5%. Это равняется 131 тысяче человек. Такой показатель самый низкий среди всех стран ЕС. Следующим государством в рейтинге является Мальта – 2,7%, а далее следует Германия – 3%. Самый высокий показатель безработицы в Испании – 11,5%. В Греции этот уровень составляет 10,9%, а в Швеции и Эстонии – по 7,6%.

Средний уровень безработицы в странах Евросоюза составляет 5,9%. Это почти 13 миллионов человек.