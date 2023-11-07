В частности, речь идет о бесплатном жилье и обучении украинских детей в школах. Что нужно знать о новых изменениях – узнайте дальше!

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Какие изменения ждут украинцев в Чехии

Согласно внесенным изменениям в законодательство, украинцы будут иметь возможность продлить временную защиту до конца марта 2025 года. Впрочем, стоит отметить, что условия убежища будут другими.

Приют

Так, предоставление экстренного жилья украинским беженцам в 2024 году изменится. В частности, сократится срок бесплатного размещения.

В правительстве рассматривают сокращение срока бесплатного размещения беженцев со 150 дней до 120 или до 90 дней,

– заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Образование детей

Также предполагается, что обновленный пакет законов Lex Ukrajina будет относиться и к условиям образования украинских детей. Планы по установлению отдельного периода регистрации детей беженцев в детском саду или в средней школе будут отменены. Еще для них больше не будут создавать специальные классы или отделения.

Школы смогут адаптировать свои образовательные программы исключительно для украинских детей, учеников и студентов, имеющих статус временной защиты на срок менее года.

Беженцы с депортацией:

Парламентский комитет по безопасности дал "зеленый свет" важной поправке. Согласно предложенным изменениям, беженцы из Украины, которым суд присудил депортацию, больше не смогут пользоваться временной защитой.

Выполнение приговоров о депортации отсрочено до истечения срока временной защиты осужденного.

В Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев / Фото UnSplash

Что будет с украинцами в Чехии после 2025 года

Евросоюз объявил о том, что к 2025 году временная защита, предоставленная украинским гражданам в его государствах-членах, будет прекращена. Поэтому Чехия, как и многие другие государства, готовится к возможному сценарию, когда некоторые украинцы могут пожелать остаться в стране даже по истечении срока.

Так, по словам министра внутренних дел Вита Ракушана, украинцев не будут просить уехать из страны после окончания защиты. Он подчеркнул, что желающим остаться надо просто дать возможность, согласно хорошо продуманной схеме, остаться в Чехии. В то же время, страна не пытается побуждать как можно больше украинцев остаться в стране.