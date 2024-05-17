Чехія допомагатиме біженцям повертатися в Україну

Дані Євростату свідчать, що наразі на території ЄС перебуває 4,2 мільйона українців. Чехія стала однією з країн, яка прийняла найбільше біженців. Наразі країна готова допомагати їм повертатися в Україну.

Станом на травень 2024 рік уряд Чехії вже затвердив ключові парламенти пілотної програми для біженців. Вона допомагатиме українцям повернутися в Україну. Мовиться про людей, які перебувають у статусі тимчасового захисту.

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Як реалізовуватимуть проєкт

Програма допомоги почне діяти вже з червня цього року. У пілотному режимі вона триватиме до листопада. Отримати допомогу зможуть 430 людей. У МВС Чехії розкрили деталі.

Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто за станом здоров'я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному у придбанні квитків і в деяких особливо серйозних випадках у наданні швидкої допомоги,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у відомстві запевнили, що новий проєкт не має жодного стосунку до військової служби українців.

У Чехії зібралися змінити статус для українців

Тим часом українці, які планують наразі залишатися у Чехії, можливо, зможуть змінити свій статус перебування на території країни. Тимчасовий захист пропонують замінити спеціальним довготривалим типом проживання. Однак отримати його зможуть лише ті українці, які не залежать від державної допомоги у Чехії.