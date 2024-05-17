По состоянию на май 2024 года правительство Чехии уже утвердило ключевые парламенты пилотной программы для беженцев. Она будет помогать украинцам вернуться в Украину. Говорится о людях, которые находятся в статусе временной защиты.

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Как будут реализовывать проект

Программа помощи начнет действовать уже с июня этого года. В пилотном режиме она продлится до ноября. Получить помощь смогут 430 человек. В МВД Чехии раскрыли детали.

Мы хотим предложить помощь тем, кто по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет заключаться в основном в приобретении билетов и в некоторых особо серьезных случаях в оказании скорой помощи,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве заверили, что новый проект не имеет никакого отношения к военной службе украинцев.

В Чехии собрались изменить статус для украинцев

Между тем украинцы, которые планируют пока оставаться в Чехии, возможно, смогут изменить свой статус пребывания на территории страны. Временная защита предлагают заменить специальным долговременным типом проживания. Однако получить его смогут только те украинцы, которые не зависят от государственной помощи в Чехии.