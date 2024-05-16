Для багатьох українців такі затримки означають зупинки виплат та соціальних послуг. Тому союз міст і волостей Естонії вжив заходів, закликавши Міністерство внутрішніх справ прискорити цю процедуру.

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В українців в Естонії виникли проблеми з документами

Союз міст і волостей Естонії підтвердив, що багато органів місцевого самоврядування висловили занепокоєння щодо статусу українців, які вчасно подали заяви на продовження дозволу на проживання до Департаменту поліції і прикордонної охорони (ДПП), але досі не отримали рішення в очікувані терміни.

Так, біженці, які не мають дійсної посвідки на проживання, не мають права на отримання державних виплат і послуг від місцевих органів влади. Хоча виплати надійдуть заднім числом, для українців підтримка може бути єдиним засобом для існування.

У разі припинення дії посвідки на проживання та виплати допомоги у людини може не виявитися джерел коштів для існування, достатніх для гідного життя,

– йдеться у листі виконавчого директора спілки міст та волостей.

У зв'язку із закінченням терміну дії дозволів на проживання роботодавці також змушені припиняти трудові відносини з біженцями. Це пов'язано з тим, що закон більше не передбачає підстав для продовження трудового договору.

Крім того, відсутність дозволу на проживання впливає на доступ до державної медичної страховки та можливості відвідувати мовні курси.

Що каже влада?

У заяві, опублікованій на сайті Департаменту поліції та прикордонної охорони, було виявлено, що затримки в обробці заяв про надання тимчасового захисту пов'язані з великою кількістю поданих заяв. Департамент також може продовжити тимчасовий захист в останній день дії посвідки на проживання або навіть пізніше.

В результаті, посвідки на проживання будуть продовжені заднім числом і вважатимуться дійсними з наступного дня після закінчення терміну дії попередньої посвідки.