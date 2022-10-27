Від 40 злотих на день: з 1 лютого українцям доведеться платити за своє перебування в Польщі

Відповідно до змін до закону про допомогу громадянам України, з українських біженців у Польщі, крім деяких винятків, почнуть стягувати частину витрат на проживання. Йдеться про вимушених переселенців, які зупинилися в місцях колективного розміщення.

Так, проєкт чергової поправки до Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території тієї держави" вносить багато суттєвих змін. Про деякі з них ми розповідали раніше. Сьогодні ж розберемося, що зміниться для українців стосовно державної допомоги у Польщі з наданням житла.

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Відповідно до запропонованого проєкту змін до закону, мають бути також врегульовані питання допомоги біженцям у місцях колективного розміщення.

Відтак, з 1 лютого 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів, повинні будуть покривати 50% вартості такої допомоги, але не більше 40 злотих на одну особу на день. Ба більше, з 1 травня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі 180 днів, покриватимуть уже 75% витрат, але не більше 60 злотих з особи на день.

Нові правила не поширюватимуться на людей з інвалідністю, дітей, осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб, які виховують дитину віком до 12 місяців, опікунів не менше трьох дітей, а також осіб, які перебувають у складному становищі, що не дозволяє їм частково покрити витрати (ситуацію оцінить воєвода або особа, яка надає допомогу).